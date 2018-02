Neuartiger DNA-Methylierungstest liefert Erkenntnisse für personalisierte Wahl einer Chemotherapie

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute die Einführung des neuartigen therascreen PITX2 RGQ PCR Kits, des ersten klinisch validierten DNA-Methylierungstest zur Prognose des Behandlungserfolgs Anthrazyklin-basierter Chemotherapie bei bestimmten Hochrisiko-Brustkrebspatienten, in Europa bekannt. QIAGENs erster epigenetischer Brustkrebstest mit CE-IVD-Kennzeichnung stellt die neueste Ergänzung zu QIAGENs umfassendem Portfolio an therascreen-Tests für personalisierte genetische Erkenntnisse zur medizinischen Entscheidungsfindung bei Lungen-, Darm- und anderen Krebsarten dar.

Bei über 460.000 Frauen wird in Europa jährlich Brustkrebs diagnostiziert, wobei etwa 50% der Patientinnen ein hohes Rezidivrisiko aufweisen. Die Anthrazyklin-basierte Chemotherapie gehört zum Behandlungsstandard, doch nicht alle Patienten sprechen darauf an. Zudem können so schwerwiegende Nebenwirkungen wie Herzinsuffizienz oder Leukämie auftreten. Der therascreen-PITX2-Assay bietet Ärzten und ihren Patienten ein neuartiges, unabhängiges Kriterium für eine klinisch fundierte Auswahl der am besten geeigneten Therapie bei bestimmten Hochrisiko-Brustkrebs-Arten.

"Wir freuen uns, den Bereich personalisierte Medizin mit diesem wichtigen Test zur Bestimmung der optimalen Behandlung von Hochrisiko-Brustkrebspatienten zu erweitern. Der zuverlässige, klinisch validierte Assay erkennt anhand der PITX2-DNA-Methylierungsrate, bei welchen Patienten ein positives Ansprechen auf Anthrazyklin erwartet werden kann", erklärt Thierry Bernard, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Molekulare Diagnostik bei QIAGEN. "Der einfache Workflow des therascreen-PITX2-Assays ermöglicht eine automatisierte Verarbeitung von der Probe bis zum Testergebnis in weniger als 48 Stunden. Kunden, die bereits andere therascreen-Assays auf unserer weit verbreiteten QIAsymphony-Automationsplattform nutzen, können den Test ganz leicht einführen."

Das therascreen PITX2 RGQ PCR Kit ist ein einzigartiger DNA-Methylierungstest, der den prozentualen Methylierungsanteil (PMR) in Promotor 2 des PITX2-Gens (Pituitary Homeobox Transcription Factor 2) als neuartigen Biomarker bestimmt. Die klinische Leistung des therascreen-PITX2-Assays wurde in einer retrospektiven klinischen Studie zu Anthrazyklin-basierter Chemotherapie bei Lymphknoten-positiven, Östrogenrezeptor-positiven und HER2-negativen Hochrisiko-Brustkrebspatienten beurteilt. Patienten mit einem niedrigen PMR zeigten bei der Folgeuntersuchung nach 10 Jahren, dem primären Studienendpunkt, ein besseres krankheitsfreies Überleben.

