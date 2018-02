Liebe Leser,

RWE verlor am Dienstag nach dem Beben an den US-Börsen auch wieder rund 2,5 % an Wert. Die Aktie befindet sich in einem aus charttechnischer Sicht kritischen Zustand, heißt es von Seiten der Analysten. Die Aktie ist übergeordnet in einem deutlichen Abwärtstrend, der eher Short-Anleger begeistern dürfte. Denn: seit Anfang November fiel der Kurs relativ stetig nach unten und durchschritt dabei vormalige Unterstützungen bei 20 Euro und knapp unter 18 Euro. Nun wandern die Notierungen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...