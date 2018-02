Das Ziel von Elon Musk ist eine Stadt auf dem Mars - den Weg soll die Rakete "Falcon Heavy" bereiten. Die ist nun erfolgreich gestartet.

Das private Raumfahrtunternehmen Space hat erfolgreich seine Riesenrakete "Falcon Heavy" ins All geschossen. Die leistungsstärkste Rakete, die derzeit in der Raumfahrtindustrie im Einsatz ist, startete am Dienstagnachmittag (Ortszeit) vom Kennedy Space Center in Florida ohne Probleme zu ihrem Jungfernflug. Zuvor hatte allerdings der Start um mehrere Stunden verschoben werden müssen, weil heftiger Wind im oberen Bereich der Atmosphäre die Mission gefährdete. Sehen Sie den Start im Stream.

Tausende Schaulustige versammelten sich für den Start, den auch SpaceX-Chef Elon Musk als Meilenstein darstellte. Er ließ seinen eigenen kirschroten Sportwagen seiner Elektroautofirma ...

