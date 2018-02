Nach weiteren Verlusten zum Handelsstart schließt der Dow Jones-Index am Dienstag deutlich im Plus. Die Volatilität ist zurück.

Die Investoren von US-Aktien mussten auch am Dienstag gute Nerven haben. Nach drei dramatischen Verlusttagen ging die Talfahrt an der Wall Street zunächst weiter.

Gleich zum Börsenstart tauchte der Dow-Jones-Index nach seinem historischen Verlust vom Montag um weitere 567 Punkte ab. Anschließend erholte er sich leicht, um wiederholt zwischen Plus und Minus zu wechseln. Doch zum frühen Nachmittag ging es steil nach oben.

Am Ende des Handelstages konnten die Anleger aber aufatmen: Die Schlussglocke läutete an der Wall Street, als der amerikanische Leitindex knapp 560 Punkte zugelegt hatte und damit bei 24815 Zählern 2,34 Prozent fester schloss. An den Punkten gemessen ist das der vierthöchste Anstieg in der Geschichte des Dow Jones, und er kommt einen Tag nach dem größten Punkteverlust in der Geschichte.

Noch immer versuchen Händler und Investoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...