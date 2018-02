Am Mittwoch, 7. Februar, besucht der marokkanische Agrarminister Aziz Akhannouch die Fachmesse Fruit Logistica in Berlin. Sein Ziel: Deutschen und europäischen Händlern die Qualität des Obsts und Gemüses aus Marokko präsentieren und so den Export seines Landes steigern. Bildquelle: Shutterstock.com Erfolgsgeschichte Zitrusfrüchte Insbesondere bei den...

Den vollständigen Artikel lesen ...