Huelvas Gartenbausektor wird in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Erzeuger und Exporteure von Erdbeeren aus Huelva (Freshuelva) auf der Messe Fruit Logistica in Berlin das siebente Jahr in Folge präsent sein. Der deutsche Markt ist eines der Hauptziele der Produktion des Beerensektors von Huelva, indem er zwischen 25% und 30% der von dort kommenden Früchte aufnimmt, sagte Alberto...

Den vollständigen Artikel lesen ...