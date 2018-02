Nach der guten Vorlage der New Yorker Wall Street steigen auch die Kurse in Tokio wieder an. Vor allem Sony und Toyota legen kräftig zu.

So sieht Erleichterung an der Börse aus. Nach dem Kurssturz vom Wochenanfang schoss in Japan der Nikkei-225-Aktienpreisdurchschnitt im Vormittagshandel um 660 Yen auf 22 270,56 Yen in die Höhe. Das entspricht einem Plus von drei Prozent. Damit hat die Börse in Tokio den Verlust vom Vortag schon zu mehr als der Hälfte wieder gutgemacht. Denn die Anleger in Tokio interpretierten die hohen Kursgewinne an der Wall Street offenbar als Signal, dass sich die Lage wieder entspannt. Und so nutzten sie die Chance, sich billiger als zuvor in die Wachstumshoffnungen der japanischen Firmen einzukaufen.

Die Kurse stiegen auf breiter Front. Über 150 Firmen erhöhten ihren Marktwert binnen Minuten sogar um mehr als sechs Prozent. Auch Großkonzerne reüssierten, allen voran der Autobauer Toyota und der Elektronikkonzern Sony, die beide überdurchschnittlich zulegten. Bei Sony wirkte dabei positiv nach, dass der Konzern Ende der voriger Woche einen neuen Rekordgewinn angekündigt hatte.

Toyotas Aktien legten sogar um um mehr als fünf Prozent zu. Offenbar wollten die ...

