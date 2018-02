NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re nach einer Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen von 212 auf 197 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Bei dem weltgrößten Rückversicherer besserten sich die Dinge, allerdings von einer niedrigeren Basis aus, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2018 und 2019 und verlagerte seine Bewertungsbasis auf das kommende Jahr. Unter den Rückversicherern präferiert er die Aktie der Swiss Re./edh/zb

Datum der Analyse: 07.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008430026

AXC0017 2018-02-07/06:28