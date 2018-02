Thalwil - Wie eine neue Umweltstudie belegt, sind Aludosen die am meisten recycelten Getränkeverpackungen der Welt. Die Aludose weist eine weltweit durchschnittliche Recyclingquote von 69 Prozent aus. In der Schweiz liegt die Recyclingquote der Aludose seit Jahren bei rund 90 Prozent. Dank diesen hohen Recyclingquoten ist die Dose in Sachen Ökologie ebenbürtig mit anderen Gebinden und somit eine der umweltfreundlichsten Getränkeverpackungen.

Die Studie erfolgte im Auftrag des Can Manufacturers Institute und Metal Packaging Europe (www.metalpackagingeurope.org) und wurde vom weltweiten Beratungsunternehmen Resource Recycling Systems (RRS www.recycle.com) durchgeführt. Den Angaben zufolge untersuchte die Studie die Daten für 82 Prozent des globalen Aluminiumdosenmarktes oder insgesamt 21 Länder. Der Studie zufolge sind fast 75 Prozent des gesamten Aluminiums, das jemals hergestellt wurde, noch heute in Gebrauch.

Die hohe Recyclingquote bildet neben gesteigerter Produktionseffizienz und steten Innovationen - insbesondere durch die Ultra-light-Dosen - die wichtigste Voraussetzung ...

