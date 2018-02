Welt-Energiebedarf steigt weiter an

Für den weltweiten Energiehunger ist nämlich auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch kein Ende in Sicht. Die Auguren der Internationalen Energieagentur (IEA) und der US-amerikanischen Energie-Informationsbehörde EIA gehen von einem Plus des Primärenergie-Verbrauchs von 28 bis 30 % aus. Der Mineralölkonzern Exxon Mobil rechnet mit einer Steigerung um immerhin ein Viertel. Verantwortlich dafür sind vor allem ein stetiges Wachstum der Weltwirtschaft sowie demographische Trends.

So sagen die Experten mindestens eine Verdopplung der Weltwirtschaftsleistung bis 2040 voraus, die vor allem von Entwicklungsländern in Afrika und Asien getragen wird. Die IEA rechnet mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate der Weltwirtschaft von stattlichen 3,4 %. Außerdem soll die Weltbevölkerung von derzeit etwa 7,4 Mrd. auf mehr als 9 Mrd. im Jahr 2040 anwachsen. Trotz aller Bemühungen um mehr Energieeffizienz lautet die einfache Formel weiterhin: Mehr Menschen brauchen mehr Energie. Die zunehmende Verstädterung sowie die Ausdehnung der Mittelschichten, besonders in Indien, Afrika und China, lassen den Energiehunger des Planeten zusätzlich steigen.

Diese Phänomene befeuern vor allem die Nachfrage nach Elektrizität. Bis 2040 kommen jedes Jahr geschätzt 45 Mio. neue Stromkunden hinzu. Und immer mehr Menschen können sich elektronische Haushaltsgeräte und Klimaanlagen leisten. Die IEA und Exxon Mobil gehen von einem Anstieg des weltweiten Stromverbrauchs bis 2040 um etwa 60 % im Vergleich zu 2015/2016 aus. Der Bedarf an Elektrizität steigt damit mehr als doppelt so schnell wie der Gesamt-Energieverbrauch. Die Analysten der Internationalen Energieagentur rechnen damit, dass 2040 allein der Stromverbrauch für Raumkühlung in China den heutigen Strombedarf von Japan übersteigen wird. Auch die Zahl der Elektrofahrzeuge wächst in den Projektionen, vor allem in China, deutlich an. Die IEA sieht 2040 etwa 280 Mio. Elektrofahrzeugen auf den Straßen. Dennoch wird der Verkehrssektor weiterhin kein großer Faktor auf dem Weltstrommarkt sein. Nach den Schätzungen von Exxon macht er 2040 lediglich 2 % des weltweiten Stromverbrauchs aus.

Fossile Brennstoffe bleiben gefragt

Der steigende Energiebedarf lässt auch den Abgesang auf die fossilen Brennstoffe weitgehend verstummen. Vor allem die Nachfrage nach Erdgas wird allen Prognosen zufolge wenigstens bis 2040 noch deutlich steigen. Die Welt wird dann jährlich geschätzt zwischen 43 % und 46 % mehr Gas verbrauchen als noch 2015/2016. Auch der Ölbedarf wächst im gleichen Zeitraum an, allerdings deutlich langsamer: EIA und Exxon rechnen mit einer Steigerung der Nachfrage nach Erdöl und Biokraftstoffen um 18 %, die IEA geht von lediglich etwa 14 % aus. Angetrieben wird dieser Trend vor allem von Ländern in Asien und Afrika, während in Nordamerika und Europa nach Ansicht der Analysten immer weniger Öl gebraucht wird.

Was die Entwicklung der Kohlenachfrage angeht, ...

