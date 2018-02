BERLIN (Dow Jones)--Union und SPD haben sich auch in der Nacht zu Mittwoch nicht auf einen Koalitionsvertrag einigen können. Die Verhandlungen dauerten am Morgen weiter an. Gerungen wurde vor allem um die Themen sachgrundlose Befristung, Ärztehonorare, Außenpolitik und die Verteilung der Ministerien, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete.

Union und SPD waren bei ihren Verhandlungen zwei Mal in die Verlängerung gegangen und wollten ihre Beratungen eigentlich am Dienstag abschließen. Doch am Mittwochmorgen tagte immer noch die kleine Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Die große Runde der 91 Unterhändler sollte für 7 Uhr zusammengetrommelt werden, wie es hieß. Aber auch dieser Zeitplan ist nur vage.

Mit dem im Entwurf knapp 200 Seiten starken Vertrag wollen beide Seiten ihren Willen zur Bildung einer neuen Regierung bekunden. Bei der SPD müssen die mehr als 440.000 Mitglieder noch über den Koalitionsvertrag und die Regierungsbildung abstimmen. Das Verfahren wird etwa drei Wochen dauern und soll am 4. März abgeschlossen werden. Bei CDU und CSU entscheiden lediglich die Parteigremien in Vorstand und Präsidium. Eine Zustimmung gilt als sicher.

