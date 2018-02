Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SPD - SPD-Chef Martin Schulz will nach dem angestrebten Abschluss eines Koalitionsvertrages bei sieben Regionalkonferenzen im ganzen Land die skeptische SPD-Basis von einer erneuten Regierungszusammenarbeit mit der Union überzeugen. Die erste Dialog-Veranstaltung soll am 17. Februar stattfinden, wie es aus SPD-Kreisen hieß. (Funke Mediengruppe)

SOLI - Steuerzahlerpräsident Reiner Holznagel hat die Vereinbarung von Union und SPD zur teilweisen Abschaffung des Solidaritätszuschlags scharf kritisiert. "Der Soli wird voraussichtlich erst ab 2021 abgeschafft - und dann noch nicht einmal für alle Bürger", sagte Holznagel der Rheinischen Post. Der Solidarpakt laufe aber schon Ende 2019 aus. "Damit verschafft sich die Groko klammheimlich ein weiteres Polster und kassiert für 2020 nochmal gut 20 Milliarden Euro", sagte der Präsident des Bundes der Steuerzahler. (Rheinische Post)

EU-AFRIKAFONDS - Zwischen der EU-Kommission, der Europäischen Investitionsbank (EIB) und den Mitgliedsstaaten gibt es Streit darüber, wer den neuen EU-Fonds für die Bekämpfung von Fluchtursachen kontrolliert. EIB-Präsident Werner Hoyer dringe darauf, der Kommission die Zuständigkeit für die Vergabe von Kreditgarantien im Rahmen des External Investment Plan zu entziehen, hieß es in EU-Kreisen. Hoyer wolle in der neuen Haushaltsperiode 2021 bis 2027 selbst das Sagen über die Mittel haben. (Handelsblatt S. 11)

METALLINDUSTRIE - Der Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie ist einer der teuersten in Deutschland: Nach Berechnungen des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, die dem Handelsblatt vorliegen, könnte der Abschluss über die Laufzeit von 27 Monaten bis zu 19,8 Milliarden Euro kosten. Werden nur tarifgebundene Unternehmen berücksichtigt, liegt die Belastung bei bis zu 9,4 Milliarden Euro. (Handelsblatt S. 1)

LÖHNE - Huw Pill ist Chefökonom für Europa bei der Investmentbank Goldman Sachs. Er hält einen erheblich höheren Lohnanstieg in der deutschen Metallindustrie für nötig als er jetzt beschlossen wurde. Pill kommt zu dem Ergebnis, dass sich hierzulande allein in den letzten fünf Jahren eine Lohnlücke von rund neun Prozent aufgetan hat. Sprich: Die Löhne sind jahrelang langsamer gestiegen, als dies angesichts der Entwicklung am Arbeitsmarkt angemessen wäre. Denn die Arbeitslosenrate sinkt hierzulande seit Jahren, in vielen Landstrichen kann schon seit Längerem von Vollbeschäftigung gesprochen werden, immer mehr Arbeitgeber haben Probleme, noch Mitarbeiter zu finden. (Welt S. 9)

FLUGGESELLSCHAFTEN - Die Front der Fluggesellschaften gegen Schadensersatzzahlungen wegen illegaler Kartellabsprachen im Cargogeschäft bröckelt. Air France-KLM und deren Beteiligung Martinair haben sich nach jahrelangem Streit mit der Deutschen Bahn auf etwa 60 Millionen Euro geeinigt, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. (Handelsblatt S. 18)

