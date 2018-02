NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 210 Euro angehoben. Die zuletzt deutlich gestiegenen deutschen Anleiherenditen sowie die jüngsten inflationären Tendenzen wirkten sich unterschiedlich auf die Chance/Risiko-Verhältnisse innerhalb des europäischen Versicherungssektors aus, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Munich Re profitiere im Vergleich mit den Wettbewerbern am meisten von diesem Szenario. Zudem habe sich die Aktie des Rückversicherers in den vergangenen fünf Jahren rund 15 Prozent schlechter als der Sektordurchschnitt entwickelt./edh/ag

Datum der Analyse: 07.02.2018

ISIN DE0008430026

AXC0025 2018-02-07/07:04