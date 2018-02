TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsen in Ostasien schließen sich am Mittwoch mehrheitlich der Erholung an der Wall Street an. Nach den teils dramatischen Kursverlusten am Vortag fällt die Gegenbewegung aber insgesamt moderat und zaghaft aus. Viele Indizes kommen im Verlauf von deutlich höheren Ständen zu Beginn des Handels wieder zurück.

In Tokio liegt der Nikkei-Index nur noch mit 1,3 Prozent im Plus. Nach dem Einbruch am Vortag um über 4 Prozent, zugleich dem stärksten Tagesminus seit der Brexit-Abstimmung in Großbritannien, hatte er sich im Hoch schon um über 3 Prozent erholt. In Sydney legt der Index um 0,9 Prozent zu, in Hongkong holt er nach dem 5,1-prozentigen Vortagesminus wieder 1,3 Prozent auf. In Schanghai und Seoul geben die Indizes sogar etwas nach, allerdings waren hier die Verluste zuvor auch nicht ganz so heftig ausgefallen wie an den Nachbarbörsen.

"Das einzig überraschende an der jetzt zu beobachtenden Volatilität ist, dass sie nicht schon früher gekommen ist", kommentiert Anlageexperte Richard Titherington von J.P. Morgan Asset & Wealth Management die jüngste Entwicklung.

Wenig Unterstützung für Aktien kommt vom Anleihemarkt. Dort liegen die Renditen, deren Anstieg für Verunsicherung gesorgt hatte und damit mit ein maßgeblicher Auslöser für die jüngsten Verluste war, wenig verändert. In den USA war die Zehnjahresrendite im Hoch auf 2,90 Prozent gestiegen, ehe sie zwischenzeitlich auf 2,65 Prozent zurückkam. Aktuell bewegt sie sich wieder um 2,8 Prozent.

Goldman Sachs weiter optimistisch für Japan

"Die Aktien haben historisch schon bewiesen, dass sie parallel zu steigenden Anleiherenditen auf diesem oder höherem Niveau steigen können", sagt John Lynch, Marktstratege bei LPL Financial.

Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre mittelfristig positive Einschätzung japanischer Aktien unterdessen bestätigt. Begründen tun sie dies mit "soliden Unternehmensergebnissen und dem unterstützenden fiskalischen und geldpolitischen Umfeld".

Unter den Einzelwerten springen die Aktien von Shin-Etsu Chemical und Toyota Motor nach Vorlage von Quartalszahlen an, um 5,2 bzw 3,7 Prozent. Toyota hat unter anderem die Prognose für den Nettogewinn im laufenden Geschäftsjahr angehoben.

In Sydney zeigen sich Bankenaktien gebremst von Aussagen der Regierung, für Fusionen unter den vier größten Instituten weiter nicht offen zu sein. ANZ geben um 0,4 Prozent nach, National Australia Bank um 0,2 Prozent. Westpac liegen minimal im Plus. Macquarie, die nicht zu den vier Großen gehören, ziehen dagegen kräftig an um 4 Prozent.

Ölpreise ziehen dank API-Daten etwas an

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar bewegt sich zu Yen und Euro seitwärts im Vergleich zum späten US-Handel am Dienstag. Im Vergleich zur gleichen Vortageszeit zeigt er sich mit 109,28 Yen aber deutlich höher, was zusätzlich für etwas Rückenwind an der Tokioter Börse sorgt.

Am Ölmarkt legen die Preise etwas zu, Brentöl verteuert sich um 0,8 Prozent auf 67,38 Dollar. Unterstützung kommt von den neuesten Lagerdaten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind die Vorräte an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen. Auch die Benzinvorräte schrumpften demnach.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.883,10 +0,85% -3,00% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.896,50 +1,32% -3,81% 07:00 Kospi (Seoul) 2.419,89 -1,36% -1,93% 07:00 Schanghai-Comp. 3.343,44 -0,81% +1,07% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.981,71 +1,26% +7,96% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.418,86 +0,37% +3,73% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.839,21 +1,48% +3,13% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:40 % YTD EUR/USD 1,2389 +0,1% 1,2380 1,2424 +3,1% EUR/JPY 135,35 -0,3% 135,77 135,69 +0,1% EUR/GBP 0,8871 +0,0% 0,8870 0,8888 -0,2% GBP/USD 1,3966 +0,0% 1,3959 1,3975 +3,3% USD/JPY 109,25 -0,4% 109,68 109,28 -3,0% USD/KRW 1085,60 +0,5% 1080,02 1086,96 +1,7% USD/CNY 6,2557 -0,4% 6,2833 6,2771 -3,9% USD/CNH 6,2608 -0,4% 6,2841 6,2891 -3,9% USD/HKD 7,8186 +0,0% 7,8183 7,8193 +0,1% AUD/USD 0,7881 -0,3% 0,7905 0,7886 +0,8% NZD/USD 0,7310 -0,5% 0,7345 0,7315 +3,0% Bitcoin BTC/USD 7.409,01 -2,77 7.620,03 6.094,22 -50,05 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,96 63,39 +0,9% 0,57 +5,8% Brent/ICE 67,38 66,86 +0,8% 0,52 +1,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.329,04 1.324,60 +0,3% +4,44 +2,0% Silber (Spot) 16,73 16,64 +0,6% +0,09 -1,2% Platin (Spot) 991,00 990,10 +0,1% +0,90 +6,6% Kupfer-Future 3,21 3,19 +0,7% +0,02 -2,7% Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

