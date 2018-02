Der amerikanische Tabakzulieferer Universal Corp. (ISIN: US9134561094, NYSE: UVV) wird am 7. Mai 2018 (Record date: 9. April 2018) eine Quartalsdividende von 0,55 US-Dollar an seine Aktionäre auszahlen. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 4,75 Prozent beim derzeitigen Börsenkurs von 46,35 US-Dollar (Stand: 6. Februar 2018). Die Aktie liegt an der Wall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...