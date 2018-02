Montreal (ots/PRNewswire) -



Enerkem Inc. (http://enerkem.com), ein weltweit führender Hersteller von Biokraftstoffen und Chemikalien, gab heute bekannt, dass er eine Investition in Höhe von 280 Mio. CAD abgeschlossen hat - seine bisher größte Investition. Neben den neuen Investoren BlackRock und Sinobioway beteiligten sich auch bestehende Investoren an dieser Finanzierung.



"Wir freuen uns sehr über die neuen Kapitalanleger und die Unterstützung unserer langjährigen bestehenden Investoren", sagte Vincent Chornet, President und CEO von Enerkem. "Diese neue und bedeutende Finanzierung wird dazu beitragen, unser Wachstum zu beschleunigen und die Entwicklung und Umsetzung unserer Projekte weiter auszubauen. Wir haben jetzt in Edmonton die weltweit erste großtechnische Bioethanolanlage in Betrieb genommen und können nun unsere Anstrengungen auf den Aufbau einer starken Kreislaufwirtschaft für Kommunen auf der ganzen Welt konzentrieren, indem wir neue Anlagen errichten, die den wachsenden Herausforderungen im Zusammenhang mit der Abfallwirtschaft und nachhaltiger Mobilität gerecht werden."



"Wir freuen uns im Namen unserer Kunden sehr darüber, uns der Investmentgruppe anzuschließen und damit die Einführung innovativer Anlagen zur Herstellung von Müllverbrennungsanlagen weltweit zu fördern", sagte David Trucano, Portfolio Manager des Global Credit-Teams von BlackRock, das in die Anleihen des Unternehmens investiert hat.



Zu den bestehenden Enerkem-Investoren gehören Rho Ventures, Braemar Energy Ventures, Waste Management of Canada, Investissement Québec, Fonds de solidarité FTQ, Cycle Capital, Fondaction, The Westly Group und die National Bank of Canada.



BlackRock ist ein weltweit führendes Anlageverwaltungsunternehmen, das im Auftrag von Anlegern auf der ganzen Welt Vermögenswerte in Höhe von fast sechs Billionen US-Dollar verwaltet. BlackRock operiert weltweit mit 70 Büros in 30 Ländern und Kunden in 100 Ländern.



Sinobioway ist ein führendes, in der Bioökonomie tätiges chinesisches Unternehmen. Der Konzern ist der Universität Peking angeschlossen und investiert primär in die Bereiche Bioenergie, biologischer Umweltschutz, Biomedizin, biologische Landwirtschaft, Bio-Service, biologische Fertigung und Bio-Intelligence.



Als Finanzberater für Enerkem fungierten National Bank Financial Inc. und Scotia Capital Inc.



Informationen zu Enerkem



Enerkem stellt Biokraftstoffe und erneuerbare Chemikalien aus Abfall her. Mit seiner proprietären, revolutionären Technologie wandelt Enerkem nicht-recyclingfähigen und nicht kompostierbaren städtischen Feststoffabfall in Methanol, Ethanol und andere häufig eingesetzte chemische Zwischenprodukte um. Das in Montreal (Quebec), Kanada, ansässige Unternehmen betreibt eine vollwertige kommerzielle Anlage in Alberta und ein Innovationszentrum in Quebec. Die Anlagen von Enerkem werden als vorgefertigte Systeme gebaut und basieren auf der modularen Fertigungsinfrastruktur des Unternehmens, die global einsetzbar ist. Die Technologie von Enerkem trägt dazu bei, den Energiemix zu diversifizieren, macht tägliche Gebrauchsartikel umweltfreundlicher und bietet eine intelligente und nachhaltige Alternative zu Mülldeponien und Müllverbrennung.



