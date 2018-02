FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RMEA XFRA AU000000RMD6 RESMED CUFS/10 DL-,004 0.028 EUR

WF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.154 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.162 EUR

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP. 0.242 EUR

RME XFRA US7611521078 RESMED INC. DL-,004 0.283 EUR

RGPB XFRA US7593516047 REINSUR.GRP AM. DL-,01 0.404 EUR

VL2 XFRA US67059L1026 NUSTAR GP HLDGS LLC UTS 0.441 EUR

N0U XFRA US67058H1023 NUSTAR ENERGY L.P. 0.885 EUR

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.020 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.202 EUR

ETY XFRA US29364G1031 ENTERGY CORP. DL-,01 0.719 EUR

48E XFRA US29273V1008 ENERGY TRNSFR EQUITY L.P. 0.247 EUR

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.121 EUR

AFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.242 EUR

PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.070 EUR

NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.070 EUR

CUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.253 EUR

15W XFRA US9604171036 WESTLAKE CHE.PARTNERS UTS 0.312 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

WPOB XFRA US3846371041 GRAHAM HLDGS CO. 1.075 EUR

68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.162 EUR

4XT XFRA US03957U1007 ARCHROCK PARTNERS LP UTS 0.230 EUR

54E XFRA US03957W1062 ARCHROCK INC. DL-,01 0.097 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.143 EUR

SUN XFRA US29278N1037 ENERGY TRANSFER PARTNERS 0.457 EUR

62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.414 EUR