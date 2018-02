FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf den Kurseinbruch der vergangenen Tage dürfte zur Wochenmitte eine Erholung am deutschen Aktienmarkt folgen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn am Mittwoch 0,78 Prozent höher auf 12 490 Punkte.

Damit folgen die Kurse den Vorgaben von der Wall Street, wo sich die Börsen nach dem heftigen Ausverkauf stabilisieren konnten. An den fernöstlichen Aktienmärkten blieb ein weiteres Abrutschen aus.

"Ich sehe keine echte Panikmache seitens der Anleger", schrieb Thorsten Becker von Hambro Capital in einem Marktkommentar mit Blick auf die Turbulenzen an der Wall Street. Die Unternehmen meldeten solide Gewinne, die Investitionen stiegen und das Verbrauchervertrauen sei angesichts niedriger Steuern und Arbeitslosigkeit groß. Allerdings könnten Handelsstrategien von Investoren in den USA, die auf niedrige Kursschwankungen setzten, kurzfristig noch für eine Kursschwäche sorgen./bek/das

ISIN US2605661048 DE0008469008 XC0009692440 JP9010C00002

AXC0027 2018-02-07/07:24