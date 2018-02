Von Imani Moise

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney ist in seinem ersten Geschäftsquartal wieder gewachsen und hat deutlich mehr verdient als vor einem Jahr. Die Erlöse legten um 3,8 Prozent auf 15,35 Milliarden US-Dollar zu, nachdem Disney in den zwei vorangegangenen Quartalen noch rückläufige Umsätze hatte hinnehmen müssen. Der Nettogewinn kletterte auf 4,42 Milliarden Dollar oder 2,91 Dollar je Aktie von 2,48 Milliarden bzw 1,55 Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Disney verbuchte im Berichtsquartal per Ende Dezember einen Sonderertrag von 1,6 Milliarden Dollar infolge der US-Steuerreform. Bereinigt um Sonderfaktoren verdiente Disney mit 1,89 Dollar je Aktie 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens einen Gewinn von 1,61 Dollar je Aktie bei Umsätzen von 15,45 Milliarden Dollar erwartet.

An den Gewinnen durch die Steuerreform in den USA sollen die Mitarbeiter durch eine Bonuszahlung beteiligt werden. Die Angestellten in nicht-leitender Position in den Vereinigten Staaten erhielten eine Bonuszahlung von 1.000 US-Dollar, hatte Walt Disney bereits Ende Januar mitgeteilt. In den Genuss der zusätzlichen Zahlung kommen mehr als 125.000 Mitarbeiter. Darüber hinaus wird der Konzern zunächst 50 Millionen Dollar in ein Programm zur Rückerstattung von Studiengebühren für etwa 88.000 Mitarbeiter investieren.

Das Segment Kabelnetze, zu dem auch der Sportsender ESPN gehört, wartete mit kaum veränderten Erlösen von rund 6,2 Milliarden Dollar auf. Im Studio-Segment waren die Umsätze leicht um 1 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar rückläufig. Hier reichte der Erfolg des jüngsten Star-Wars-Films nicht aus, um die Umsatzrückgänge bei Video-on-demand und Home Entertainment wettzumachen. Dagegen wuchs das Themenpark-Segment um starke 13 Prozent auf 5,15 Milliarden Dollar.

Mitte Dezember hatte Walt Disney die Übernahme des Medienkonzern 21st Century Fox für 52,4 Milliarden US-Dollar angekündigt. Inklusive Schulden hat die Transaktion sogar ein Volumen von 66 Milliarden Dollar. Vor der Übernahme spaltet 21st Century Fox aber noch sein Nachrichtenangebot und den Sender Fox Broadcasting sowie einige andere Unternehmensteile an seine Aktionäre ab. Dazu wird ein eigenständiges und börsennotiertes Unternehmen geschaffen. Disney will mit der Verschmelzung international expandieren und unter anderem sein eigenes Video-Streaming-Geschäft vorantreiben. Der Unterhaltungskonzern kauft die Film- und Fernsehstudios Twentieth Century Fox, die Kabelkanäle inklusive der regionalen Sportsender und wichtige internationale Aktivitäten des Wettbewerbers.

