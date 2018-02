FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - HÖHER -Auf den Kurseinbruch der vergangenen Tage dürfte zur Wochenmitte eine Erholung am deutschen Aktienmarkt folgen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor Handelsbeginn am Mittwoch 0,78 Prozent höher auf 12 490 Punkte. "Ich sehe keine echte Panikmache seitens der Anleger", schrieb Thorsten Becker von Hambro Capital in einem Marktkommentar mit Blick auf die Turbulenzen an der Wall Street. Die Unternehmen meldeten solide Gewinne, die Investitionen stiegen und das Verbrauchervertrauen sei angesichts niedriger Steuern und Arbeitslosigkeit groß.

USA: - ERHOLUNG - Nach dem heftigen Absturz zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag zur Erholung angesetzt. Nach einem äußerst nervösen Auf und Ab an der Wall Street, das sich fast über den gesamten Handelsverlauf erstreckte, legten die vier wichtigsten Indizes vor allem in der letzten Börsenstunde wieder kräftig zu. Der Dow Jones Industrial , der zum Start noch unter die 24 000 Punkte-Marke gefallen war, stieg am Ende um 2,33 Prozent auf 24 912,77 Punkte. Am Montag war er zeitweise um fast 1600 Punkte oder 6 Prozent abgesackt.

ASIEN: - STABILISIERUNG - Asiens Aktienmärkte haben sich nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn gefangen. Eine kräftige Erholung blieb am Mittwoch aber aus - anders als an der Wall Street. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte frühe Gewinne fast komplett wieder ein und schloss leicht im Plus. In Hongkong ging es moderat aufwärts. In Südkorea und Festland-China gab es sogar Verluste.

DAX 12.392,66 -2,32% XDAX 12.649,50 3,28% EuroSTOXX 50 3.394,92 -2,41% Stoxx50 3.014,45 -2,58% DJIA 24.912,77 2,33% S&P 500 2.695,14 1,74% NASDAQ 100 6.665,98 2,62% Nikkei 225 21.645,37 0,2% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - STABIL - Tendenziell dürfte die weiterhin vorhandene Verunsicherung der Anleger den sicheren Häfen zugutekommen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Mittwochmorgen. Dennoch dürfte der Bund Future seiner Ansicht nach kaum verändert in den Tag starten. Im Tagesverlauf dürfte der Bund Future zwischen 157,90 und 159,20 schwanken, erklärte Gojny.

Bund-Future Schlusskurs 158,51 -0,33% Bund-Future Settlement 158,86 -0,22%

DEVISEN: - EURO UNTER 1,24 DOLLAR - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2384 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2329 (Montag: 1,2440) Dollar festgesetzt.

(Alle Kurse 7:00 Uhr) Euro/USD 1,2384 0,10% USD/Yen 109,19 -0,33% Euro/Yen 135,22 -0,23%

ROHÖL:

Brent (April-Lieferung) 67,34 0,12 USD WTI (März-Lieferung) 63,87 -0,02 USD

