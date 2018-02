FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Mittwoch nur wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2383 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2329 (Montag: 1,2440) Dollar festgesetzt.

Am Vortag war der Euro noch im Zuge massiver Turbulenzen an den internationalen Aktienbörsen unter Druck geraten. Allerdings blieben die Kursbewegungen am Devisenmarkt vergleichsweise gering. Für etwas Beruhigung am Markt sorgte eine politische Entscheidung in den USA: Das dortige Repräsentantenhaus hatte in der vergangenen Nacht einen weiteren Übergangshaushalt verabschiedet, um einen erneuten Stillstand der Regierung abzuwenden. Bis Donnerstagabend muss jetzt eine Einigung mit dem Senat erzielt werden.

Insgesamt rechnen Marktbeobachter mit einem Handelstag ohne größere Impulse, denn es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Für etwas Bewegung könnten immerhin neue Produktionsdaten aus der deutschen Wirtschaft sorgen./jkr/fba

ISIN EU0009652759

