FRANKFURT/SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 67,38 US-Dollar. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im März stieg um 41 Cent auf 63,80 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Ölmarkt. Am Vortag hatten noch heftige Kursverluste an den internationalen Aktienmärkten belastet. Mittlerweile habe sich die Lage aber vorerst wieder beruhigt, hieß es.

Gestützt werden die Ölpreise auch durch die jüngste Entwicklung der US-Ölreserven. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 1,05 Millionen Barrel verzeichnet hatte.

Fallende Ölreserven in den USA sorgen in der Regel für steigende Ölpreise. Am Nachmittag stehen die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung auf dem Programm. Diese könnten am Ölmarkt für Bewegung bei den Ölpreisen sorgen./jkr/jha/

AXC0036 2018-02-07/07:48