FRANKFURT (Dow Jones)--Starker Gegenwind vom Dollar hat das Wachstum des Lichtkonzerns Osram zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres begrenzt. Überdies belasteten wie erwartet Kosten für das Hochfahren der Produktion im neuen LED-Werk Kulim und ein schwaches Ergebnis im Leuchtengeschäft den Gewinn. An der vor drei Monaten gesetzten Jahresprognose hielt Osram fest, obwohl der Dollar seither deutlich gegenüber dem Euro verloren hat. Um mehr als 60 Millionen Euro schmälerten Wechselkurseffekte die Einnahmen in den Monaten Oktober bis Dezember.

Gleichwohl steigerte Osram den Umsatz um 3,5 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro und traf damit die Markterwartung in etwa. Die Kennziffer für den operativen Gewinn, das um Sondereffekte bereinigte EBITDA, fiel mit 172 Millionen Euro um 4 Prozent schwächer aus als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Analysten hatten nach Daten von Vara Research im Schnitt mit nur 159 Millionen Euro gerechnet. Die entsprechende Marge ging auf 16,7 von 18 Prozent zurück.

Konzernchef Olaf Berlien sprach von einem "ordentlichen ersten Quartal". Es sei zu erwarten, dass Osram in der "zweiten Hälfte des Geschäftsjahres an Fahrt zulegen" werde, erklärte er. Die anhaltend hohe Nachfrage zeige, dass es "goldrichtig" sei, in Kapazitäten und Technologien zu investieren.

Der Bereich für LED-Halbleiter und Sensoren, Opto Semiconductor (OS), bleibt operativ stark, doch drückten die Anlaufkosten für das Werk im malaysischen Kulim und die Dollarschwäche die Rendite. Ende November begann die Produktion in der künftig größten LED-Fabrik der Welt. Der Hochlauf komme plangemäß voran, die Produktivität entwickle sich positiv, erklärte Osram.

Im Bereich Specialty Lighting (SP), der überwiegend für die Autoindustrie produziert, führten die Währungseffekte zu sinkenden Einnahmen. Nach wie vor schwierig blieb das Geschäft im kleinsten Geschäftsbereich Lighting Solutions & Systems (LSS). Ob die in diesem Bereich angesiedelte Leuchtensparte (LS) verkauft wird, wie dies ein neues Management derzeit unter anderem prüft, ist nach wie vor offen. Eine Entscheidung falle in diesem Geschäftsjahr.

Die Jahresprognose bestätigte Osram. So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,5 bis 7,5 Prozent steigen, und unter dem Strich soll ein verwässertes Ergebnis je Aktie von 2,40 bis 2,60 Euro stehen. Für das bereinigte EBITDA peilt der MDAX-Konzern 700 Millionen Euro an, das wäre etwas mehr als im Geschäftsjahr 2016/17.

