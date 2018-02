P.I. Works, führender Anbieter von Planungs-, Management- und Optimierungslösungen für mobile Netzwerke, setzt den Ausbau seiner globalen Präsenz durch Neukundengewinnung fort. Smartfren, renommierter Betreiber des LTE-Advanced in Indonesien, wählte P.I. Works als alleinigen Lieferant für die in der Praxis bewährte uSON-Lösung. Im Rahmen des Vertrags führt Smartfren die Centralized SON und Performance Management-Produkte von uSON in seinem gesamten Netzwerk ein.

Christian Daigneault, Smartfren CTO, erklärte: "Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, mit dem Ausbau unseres LTE-Advanced Netzwerks ein erstklassiges Nutzererfahrung für unseren wachsenden Kundenstamm zu schaffen. Wir sehen P.I. Works als langfristigen, strategischen Partner in diesem Projekt." Daigneault weiter: "Nach gründlicher Analyse und Recherche haben wir uns aufgrund der beeindruckenden Kundenreferenzen und der weltweiten, praxisbewährten Ressourcen für P.I. Works entschieden."

Das Funknetz von Smartfren besteht aus einer Mischung aus TDD- und FDD-LTE-Advanced-Bändern mit Geräten verschiedener Anbieter in der gleichen Geografie, wobei gemischte Makro- und Kleinzellen dasselbe Spektrum nutzen. Damit spielt P.I. Works uSON eine entscheidende Rolle bei der automatisierten Verwaltung des heterogenen Netzwerks von Smartfren und beschleunigt den Wechsel zu 5G.

Tuna Toker, P.I. Works APAC General Manager, erklärte: "Die zunehmende Komplexität der Netzwerke und des Datenaufkommens erfordert eine automatisierte Netzwerkoptimierung und intelligente Harmonisierung der Konfigurationsmethoden. Die P.I. Works uSON Plattform ist perfekt auf die Anforderungen von Smartfren abgestimmt, und wir werden Smartfren mit all unseren Kräften bei der Vorbereitung ihres Netzwerks für 5G unterstützen, damit ihre Kunden von reibungsloser Mobilität profitieren."

Über Smartfren

PT. Smartfren Telecom Tbk (IDX:FREN) zählt zu den führenden Anbietern von Telekommunikationsdiensten für Retail- und Firmenkunden in Indonesien. Smartfren ist seit 2011 in Indonesien tätig. Im Jahr 2015 revolutionierte Smartfren mit der Einführung des ersten 4G LTE-Advanced-Dienstes in Indonesien die Telekommunikationsbranche. Damit wurde das Unternehmen zum führenden 4G-Diensteanbieter mit der landesweit größten 4G LTE-Abdeckung.

Über P.I. Works

P.I. Works zählt zu den führenden Anbietern von Planungs-, Management- und Optimierungslösungen für das Mobilfunknetz der nächsten Generation. P.I. Works kombiniert praxiserprobtes Know-how mit einem verfügbaren Produkt- und Serviceportfolio. Mit diesen Lösungen können Mobilfunkbetreiber ihre Kosten senken und die Qualität ihres Netzwerks sowie die Nutzererfahrung optimieren. P.I. Works hat seine Lösungen bereits bei über 30 Mobilfunkbetreibern in 28 Ländern eingeführt. P.I. Works beteiligt sich aktiv in den Standardisierungsgremien ETSI, GTI und 3GPP.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

