Die Aktienmärkte fallen deutlich. Doch die Strategie, bei Aktienkursverlusten auf Anleihen umzusteigen, wird nicht mehr funktionieren. Was nun zu tun ist.

Der Blick aufs Depot schmerzt: Die vergangene Woche endete für den Dax mit einem Minus von 4,2 Prozent. Es war die schlechteste Wochenwertentwicklung seit vor zwei Jahren die Angst vor einem Abschwung in China die Kurse noch stärker drückte.

Nicht nur in Deutschland, auch in den USA, wo die Aktienmärkte noch länger noch besser gelaufen sind, geraten die Kurse inzwischen unter Druck. Der Dow Jones gab in der abgelaufenen Woche ebenfalls gut vier Prozent ab. Und in der neuen Woche ging es ähnlich mies weiter.

Wer nun denkt, mit einem gut austarierten Mix aus Aktien und Anleihen gut durch die Turbulenzen zu kommen, sieht sich getäuscht. Denn während früher Anleihen in Zeiten fallender Aktienmärkte für Anleger attraktiver wurden und die Kurse dort entsprechend stiegen, scheint dieser ...

