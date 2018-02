DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Union und SPD haben sich auch in der Nacht zu Mittwoch nicht auf einen Koalitionsvertrag einigen können. Die Verhandlungen dauerten am Morgen weiter an. Gerungen wurde vor allem um die Themen sachgrundlose Befristung, Ärztehonorare, Außenpolitik und die Verteilung der Ministerien, wie aus Teilnehmerkreisen verlautete. Union und SPD waren bei ihren Verhandlungen zwei Mal in die Verlängerung gegangen und wollten ihre Beratungen eigentlich am Dienstag abschließen. Doch am Mittwochmorgen tagte immer noch die kleine Runde der Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Die große Runde der 91 Unterhändler soll für 7 Uhr zusammengetrommelt werden, wie es hieß. Aber auch dieser Zeitplan ist nur vage. Mit dem im Entwurf knapp 200 Seiten starken Vertrag wollen beide Seiten ihren Willen zur Bildung einer neuen Regierung bekunden. Bei der SPD müssen dann noch die mehr als 440.000 Mitglieder über den Koalitionsvertrag und die Regierungsbildung abstimmen. Das Verfahren wird etwa drei Wochen dauern und soll am 4. März abgeschlossen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis der Vertragserneuerungsrunde

07:30 DE/Delivery Hero AG, Trading Update zum Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 4Q

08:00 SE/Vattenfall AB, Jahresergebnis (09:30 BI-PK

13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

17:45 FR/Vinci SA, Jahresergebnis

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages

- FI/Fortum Oyj, Ergebnis zweiten Andienungsphase

von Aktien der Uniper SE

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm -US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:15 DK/Auktion 0,10-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2030 im Volumen von 3 bis 5 Mrd DKK 11:00 NO/Auktion 3,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2021 im Volumen von 3 Mrd NOK 11:00 SE/Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2028 im Volumen von 2 Mrd SEK 11:30 DE/Auktion 0,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Volumen von 3 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.667,00 -1,01 Nikkei-225 21.645,37 0,16 Schanghai-Composite 3.311,40 -1,76 DAX 12.392,66 -2,32 DAX-Future 12.640,00 3,27 XDAX 12.649,50 3,28 MDAX 25.238,79 -1,85 TecDAX 2.479,93 -2,89 EuroStoxx50 3.394,92 -2,41 Stoxx50 3.014,45 -2,58 Dow-Jones 24.912,77 2,33 S&P-500-Index 2.695,14 1,74 Nasdaq-Comp. 7.115,88 2,13 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,51% -53

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die nach wie vor hohe Volatilität dürfte die Kurse in Europa nun erst einmal nach oben treiben. Vorbörslich zeichnen sich DAX-Stände um 12.600 Punkten ab und damit oberhalb des Tageshochs vom Dienstag. Auch der Euro-Stoxx-50 wird deutlich höher erwartet. "Allerdings bleiben Erholungsansätze fragil", sagt ein Händler. In Asien kommen einige Indizes schon wieder von den Tageshochs zurück, und auch der Future auf den S&P notiert leicht im Minus. Während die Bullen auf die gute Konjunktur und steigende Unternehmensgewinne verweisen, warnen die Bären vor einer schnellen Straffung der Geldpolitik und steigenden Anleihenzinsen. "Das deutet darauf hin, dass die Volatilität weiterhin hoch bleibt", sagt der Händler. Impulse dürften weiterhin von der Berichtssaison ausgehen. Außerdem warten Marktteilnehmer, ob die Koalitionsverhandlungen in Berlin abgeschlossen werden können.

Rückblick: Die befürchtete Panik nach dem historischen Vortagesabsturz an der Wall Street blieb aus. Positiv bewerteten Händler, dass die Kurse ihre Tagestiefs bereits im Eröffnungsgeschäft gesehen hatten. Vom Umfeld kamen keine negativen Impulse mehr. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel wieder etwas. Der Euro handelte zur Schlussglocke deutlich unter den jüngsten Mehrjahreshochs. Auch wenn viele Marktteilnehmer aufgrund der überverkauften Lage nun zumindest mit einer scharfen Erholung rechnen: Über Tage und Wochen sollten Anleger trotzdem noch mit Nachbeben rechnen, hieß es am Markt. Denn die Zeit der ultralockeren Geldpolitik der großen Notenbanken sei vorbei und die Renditen am Anleihenmarkt seien immer noch sehr niedrig, hätten also Aufwärtspotenzial. Unternehmensnachrichten gingen wegen des schwierigen Umfelds eher unter.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Der nach den crashartigen US-Verlusten befürchtete Test der 12.000er Marke des DAX fand nicht statt. Die DZ Bank verwies darauf, dass der DAX im Mittel mit dem 12,1-fachen des erwarteten 2019er Gewinns bewertet sei und damit auch im historischen Vergleich nicht teuer. Munich Re lieferte Geschäftszahlen, die nicht überzeugten. Die Aktionäre müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Die Aktie verlor als DAX-Schlusslicht 5,3 Prozent. Die Geschäftszahlen von Jenoptik wurden im Handel als "durchwachsen" eingestuft. Der Kurs knickte um 9 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler sorgten die im späten Geschäft anziehenden US-Börsen für breit gestreute Aufschläge bei deutschen Aktien. Windeln.de wurden nach Abschluss der Kapitalerhöhung 4 Prozent fester gestellt. Der Online-Händler hatte die neuen Stücke zu 1,98 Euro platziert und damit 5,7 Prozent unter Xetra-Schlusskurs. Corestate Capital wurden 1,0 Prozent fester getaxt. Das Unternehmen hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden präsentiert.

USA / WALL STREET

Sehr fest/Erholung - Die Nervosität blieb - trotz der Erholung. Abzulesen war dies an der hohen Tagesvolatilität von über 1.000 Dow-Punkten. Erst im späten Geschäft drehten die US-Börsen richtig auf. Anleger blickten mit Unbehagen auf den Rentenmarkt, wo die Renditen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn wieder zulegten. Allerdings zeigte sich auch der Rentenmarkt hoch volatil. Etwas zur Entspannung trug James Bullard bei, Präsident der Notenbanfiliale St. Louis. Er sieht in dem jüngsten starken Arbeitsmarktbericht noch keine Anzeichen für ein Anziehen der Inflation. Genau diese Furcht hatte unter anderem die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst, weil sie Zinserhöhungsspekulationen geweckt hatte. Imnsgesamt überwog aber die Meinung, dass der Aktienabsturz Teil einer dringend benötigten Korrektur gewesen sein dürfte. Allergan stiegen um 2,0 Prozent. Der Pharmakonzern übertraf die Markterwartungen und lieferte positive Medikamentenstudien. GM zogen um 5,9 Prozent an. Der Automobilhersteller hatte trotz geringerer Umsätze operativ deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Micron Technology schnellten um 11,4 Prozent empor. Der Chiphersteller hatte seinen Ausblick angehoben und außerdem einen neuen Finanzchef vorgestellt.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17:37 Uhr EUR/USD 1,2381 +0,0% 1,2380 1,2369 EUR/JPY 135,14 -0,5% 135,77 134,98 EUR/CHF 1,1576 -0,1% 1,1587 1,1620 GBP/EUR 1,1269 -0,0% 1,1274 1,1270 USD/JPY 109,14 -0,5% 109,68 109,13 GBP/USD 1,3952 -0,1% 1,3959 1,3940 Bitcoin BTC/USD 7.294,41 -4,3% 7.620,03 6.985,20

Mit den etwas abebbenden Zinserhöhungspekulationen in den USA nach den Bullard-Aussagen, kam auch der zuvor festere Dollar zurück. Der Euro erholte sich im späten Handel auf 1,2373 Dollar und zeigte sich damit praktisch auf dem Niveau des Vorabends. Der WSJ-Dollarindex verlor 0,2 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,80 63,39 +0,6% 0,41 +5,6% Brent/ICE 67,39 66,86 +0,8% 0,53 +1,8%

Erdöl blieb mit den Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten lange Zeit an die Risikoneigung gekoppelt, weil es als risikoreiche Anlage eingestuft wird. WTI verbilligte sich um weitere 1,2 Prozent auf 63,39 Dollar je Fass, Brent um weitere 1,1 Prozent auf 66,86 Dollar. Fundamentale Gründe gab es aber auch für den Preisverfall auf ein Dreiwochentief: Die US-Regierung erhöhte ihren Produktionsausblick für 2018 und 2019. Im asiatisch dominierten handel am Mittwoch steigen die Preise wieder. Unterstützung kommt von den neuesten Lagerdaten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind die Vorräte an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen. Auch die Benzinvorräte schrumpften demnach.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,00 1.324,60 +0,4% +5,40 +2,1% Silber (Spot) 16,74 16,64 +0,6% +0,11 -1,1% Platin (Spot) 989,55 990,10 -0,1% -0,55 +6,5% Kupfer-Future 3,20 3,19 +0,3% +0,01 -3,1%

Die nachlassende Flucht in vermeintlich sichere Häfen und eer etwas anziehende Dollar ließen den Goldpreis zurückkommen, die Feinunze verbilligte sich im späten US-Geschäft um 1,3 Prozent auf 1.328 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DiENSTAG 17.30 UHR

EU/BREXIT

Die Europäische Union sieht für die Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens die Möglichkeit von Sanktionen vor, wenn London sich nicht an die Regeln hält. Dies geht aus einem von den anderen 27 EU-Ländern bewilligten Textentwurf vor, der am Mittwoch in Brüssel veröffentlicht werden soll. Demnach kann Großbritannien der Zugang zum Binnenmarkt verweigert werden, wenn die Regeln missachtet werden, die 21-monatige Übergangsphase aber nicht reicht, um die Angelegenheit vor dem Europäischen Gerichtshof zu klären.

HAUSHALT USA

Im Ringen um den Bundeshaushalt der USA rückt offenbar eine Einigung näher: Führende Vertreter der republikanischen Mehrheit und der demokratischen Minderheit im US-Senat teilten mit, kurz vor einer Einigung über einen Haushalt für die Jahre 2018 und 2019 zu stehen.

DAIMLER

"Betrachte Situationen aus allen Blickwinkeln, und Du wirst offener werden." Mit diesem Zitat hat Daimler in China einen Sturm der Entrüstung losgetreten. Dabei empören sich Medien und Chinesen darüber, dass Daimler in einem Post auf Instagram den Dalai Lama mit diesen Worten zitierte.

OSRAM

Starker Gegenwind vom Dollar hat das Wachstum zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres begrenzt. Überdies belasteten wie erwartet Kosten für das Hochfahren der Produktion im neuen LED-Werk Kulim und ein schwaches Ergebnis im Leuchtengeschäft den Gewinn. An der vor drei Monaten gesetzten Jahresprognose hielt Osram fest, obwohl der Dollar seither deutlich gegenüber dem Euro verloren hat. Für das erste Quartal wurden folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG 1. QUARTAL 1Q17/18 ggVj 1Q17/18 ggVj 1Q16/17 Umsatz 1.026 +3,5% 1.020 +2,9% 991 EBITDA bereinigt 172 -4% 159 -11% 179 EBITA bereinigt 97 -27% 102 -23% 132 Erg nach Steuern/Dritten 70 -24% 52 -43% 92 Erg je Aktie 0,71 -23% 0,54 -41% 0,92

CORESTATE

erhält einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Michael Bütter übernimmt dieses Amt zum 1. Mai und löst dabei seinen Vorgänger Sascha Wilhelm ab.

QIAGEN

Der Biotechnologiekonzern hat in Europa einen neuartigen Test zur Bestimmung der optimalen Behandlung von Hochrisiko-Brustkrebspatientinnen auf den Markt gebracht.

WINDELN.DE

hat eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren abgeschlossen. 2,6 Millionen neuen Stammaktien wurden zum Preis von 1,98 Euro je Aktie platziert. Der Preis lag damit 5,7 Prozent unter dem im Xetra-Handel.

APPLE

stößt mit seinen Plänen zum Kauf der Musikerkennungs-App Shazam Entertainment auf Widerstand in Europa. Die Übernahme werde möglicherweise den Wettbewerb behindern, teilte die EU-Kommission mit. Sie werde den Fall deshalb von der österreichischen Wettbewerbsaufsicht übernehmen.

WALT DISNEY

Der US-Unterhaltungskonzern ist in seinem ersten Geschäftsquartal wieder gewachsen und hat deutlich mehr verdient als vor einem Jahr. Die Erlöse legten um 3,8 Prozent auf 15,35 Milliarden US-Dollar zu, nachdem Disney in den zwei vorangegangenen Quartalen noch rückläufige Umsätze hatte hinnehmen müssen. Disney verbuchte im Berichtsquartal per Ende Dezember einen Sonderertrag von 1,6 Milliarden Dollar infolge der US-Steuerreform. Bereinigt um Sonderfaktoren verdiente Disney mit 1,89 Dollar je Aktie 22 Prozent mehr als im Vorjahr. Analysten hatten im Konsens einen Gewinn von 1,61 Dollar je Aktie bei Umsätzen von 15,45 Milliarden Dollar erwartet.

