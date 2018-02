Der DAX erreichte am 23. Januar 2018 ein Allzeithoch bei 13.596 Punkten. Im Zuge aufkeimender Zinssorgen, moderat steigenden Inflationsraten und robusten Konjunkturdaten sowohl im Euroraum als auch in den USA fiel das deutsche Börsenbarometer jedoch seit dem Allzeithoch deutlich und erreichte am Dienstag, dem 06. Februar 2018 in der Früh im vorbörslichen Handel gar ein Kursniveau unter 12.000 ...

