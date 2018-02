Liebe Leser,

die Aktie von Borussia Dortmund ist am Dienstag in einem schwachen Gesamtmarkt nach unten durchgereicht worden. Doch dies ist nicht alles, meinen Chartanalysten. Denn der Wert befindet sich ohnehin in einem Trend, der auf fallende Kurse hindeutet. Zumal eine wichtige positive Nachricht bereits verarbeitet worden ist. Im Einzelnen: Die Aktie verlor deutlich und rutschte sehr klar unter die bislang wichtige Untergrenze von 6 Euro. Damit hat sich das Fussball-Unternehmen in einen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...