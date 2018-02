Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un plant laut Medienberichten einen Besuch von Südkorea. Kim Yo-jong ist die jüngste Schwester des Machthabers und gilt als sehr einflussreich.

Laut eines Berichts der BBC werde sie an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am 9. Februar im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen. Dabei werden die Teams von Nord- und Südkorea gemeinsam in das Olympiastadion einlaufen.