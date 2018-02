Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Im Ringen um den Bundeshaushalt der USA rückt offenbar eine Einigung näher: Führende Vertreter der republikanischen Mehrheit und der demokratischen Minderheit im US-Senat teilten mit, kurz vor einer Einigung über einen Haushalt für die Jahre 2018 und 2019 zu stehen. Das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus verabschiedete einen umstrittenen Übergangshaushalt für sechs Wochen, mit dem eine erneute Haushaltssperre vorerst abgewendet werden könnte. Der demokratische Senator Chuck Schumer sagte, es gebe "echte Fortschritte" in den Verhandlungen über den langfristigen Bundeshaushalt. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell sagte seinerseits: "Wir sind auf dem Weg zu einer Einigung, und wir bekommen sie sehr bald". Schumer und die Demokraten drohten allerdings mit einer Blockade des Übergangshaushalts im Senat, wenn mit den verbliebenen Haushaltsmitteln nur das Militär, aber nicht innenpolitische Programme finanziert würden. Am Donnerstag läuft ein weiteres Mal die Frist für einen Übergangshaushalt ab. Ohne ein neues Haushaltsgesetz würde es wieder zur Haushaltssperre für die Bundesbehörden kommen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.667,00 -1,01% Nikkei-225 21.645,37 +0,16% Hang-Seng-Index 30.409,77 -0,61% Kospi 2.396,56 -2,31% Shanghai-Composite 3.306,84 -1,89% S&P/ASX 200 5.876,80 +0,75%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Börsen in Ostasien haben sich zunächst mehrheitlich der Erholung an der Wall Street angeschlossen. Nach den teils dramatischen Kursverlusten am Vortag fiel die Gegenbewegung aber insgesamt sehr zaghaft aus und wurde teilweis auch nicht bis zum Ende des Handels durchgehalten. "Das einzig überraschende an der jetzt zu beobachtenden Volatilität ist, dass sie nicht schon früher gekommen ist", kommentiert Anlageexperte Richard Titherington von J.P. Morgan Asset & Wealth Management die jüngste Entwicklung. Wenig Unterstützung für Aktien kommt vom Anleihemarkt. Dort liegen die Renditen, deren Anstieg für Verunsicherung gesorgt hatte und damit mit ein maßgeblicher Auslöser für die jüngsten Verluste war, wenig verändert. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihre mittelfristig positive Einschätzung japanischer Aktien unterdessen bestätigt. Begründen tun sie dies mit "soliden Unternehmensergebnissen und dem unterstützenden fiskalischen und geldpolitischen Umfeld". Unter den Einzelwerten springen die Aktien von Shin-Etsu Chemical und Toyota Motor nach Vorlage von Quartalszahlen an, um 5,2 bzw 3,7 Prozent. Toyota hat unter anderem die Prognose für den Nettogewinn im laufenden Geschäftsjahr angehoben.

US-NACHBÖRSE

Die Disney-Aktie verteuerte sich um 2,9 Prozent. Der US-Unterhaltungskonzern ist in seinem ersten Geschäftsquartal wieder gewachsen und verdiente deutlich mehr als vor einem Jahr (s.u.). Snap zeigte nach einer Durststrecke wieder ein stärkeres Wachstum (s.u.). Der Kurs der Aktie schoss um 21,2 Prozent nach oben. Gilead Sciences kamen um 2 Prozent zurück. Der Pharmahersteller übertraf zwar mit seinen Quartalszahlen die Konsensschätzungen, verfehlte sie aber beim Ausblick. Microchip übertraf in seinem dritten Quartal des Geschäftsjahres umsatz- und gewinnseitig die Analystenerwartungen zwar knapp, aber auch hier enttäuschte der Ausblick. Microchip gaben um 5,1 Prozent nach. Chipotle Mexican Grill legte Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen vor. Die Schnellrestaurantkette kündigte aber auch an, ihr ramponiertes Image aufbessern zu wollen. Dazu sollen Restaurants renoviert, Küchen modernisiert und die Filialleiter besser geschult werden. Chipotle ermäßigten sich um 5 Prozent. Akamai Technologies schnellten um 8,4 Prozent nach oben. Das auf Internettechnologie spezialisierte Unternehmen hatte mit seinen Quartalszahlen positiv überrascht, ebenso beim Gewinnausblick.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.912,77 2,33 567,02 0,78 S&P-500 2.695,14 1,74 46,20 0,81 Nasdaq-Comp. 7.115,88 2,13 148,36 3,08 Nasdaq-100 6.665,98 2,62 170,06 4,21 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,44 Mrd 1,32 Mrd Gewinner 2.183 324 Verlierer 850 2.739 unverändert 77 44

Sehr fest/Erholung - Die Nervosität blieb - trotz der Erholung. Abzulesen war dies an der hohen Tagesvolatilität von über 1.000 Dow-Punkten. Erst im späten Geschäft drehten die US-Börsen richtig auf. Anleger blickten mit Unbehagen auf den Rentenmarkt, wo die Renditen nach dem Einbruch zu Wochenbeginn wieder zulegten. Allerdings zeigte sich auch der Rentenmarkt hoch volatil. Etwas zur Entspannung trug James Bullard bei, Präsident der Notenbanfiliale St. Louis. Er sieht in dem jüngsten starken Arbeitsmarktbericht noch keine Anzeichen für ein Anziehen der Inflation. Genau diese Furcht hatte unter anderem die jüngsten Marktturbulenzen ausgelöst, weil sie Zinserhöhungsspekulationen geweckt hatte. Imnsgesamt überwog aber die Meinung, dass der Aktienabsturz Teil einer dringend benötigten Korrektur gewesen sein dürfte. Allergan stiegen um 2,0 Prozent. Der Pharmakonzern übertraf die Markterwartungen und lieferte positive Medikamentenstudien. GM zogen um 5,9 Prozent an. Der Automobilhersteller hatte trotz geringerer Umsätze operativ deutlich mehr verdient und die Markterwartungen übertroffen. Micron Technology schnellten um 11,4 Prozent empor. Der Chiphersteller hatte seinen Ausblick angehoben und außerdem einen neuen Finanzchef vorgestellt.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,11 8,1 2,03 90,7 5 Jahre 2,54 10,4 2,43 61,4 7 Jahre 2,72 10,1 2,61 46,7 10 Jahre 2,80 9,3 2,71 35,5 30 Jahre 3,07 6,2 3,01 0,1

Nachdem Anleihen als vermeintlich sicherer Hafen nicht mehr gefragt waren, wurde im Verlauf zusätzlich wieder die Karte Zinserhöhung gespielt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erholte sich um 9 Basispunkte auf 2,80 Prozent. Allerdings zeigte sich der Rentenmarkt hoch volatil.

DEVISEN

zuletzt +/- % Di, 8:31 Mo, 17:56 % YTD EUR/USD 1,2395 +0,12% 1,2389 1,2409 +3,2% EUR/JPY 135,37 -0,30% 135,10 136,66 +0,1% EUR/CHF 1,1585 -0,02% 1,1567 1,1630 -1,1% EUR/GBP 0,8878 +0,09% 0,8870 1,1289 -0,1% USD/JPY 109,21 -0,43% 109,09 110,12 -3,1% GBP/USD 1,3962 +0,02% 1,3963 1,4009 +3,3% Bitcoin BTC/USD 7.376,74 -3,19% 6.072,90 7.247,28 -48,64

Mit den etwas abebbenden Zinserhöhungspekulationen in den USA nach den Bullard-Aussagen, kam auch der zuvor festere Dollar zurück. Der Euro erholte sich im späten Handel auf 1,2373 Dollar und zeigte sich damit praktisch auf dem Niveau des Vorabends. Der WSJ-Dollarindex verlor 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,89 63,39 +0,8% 0,50 +5,7% Brent/ICE 67,43 66,86 +0,9% 0,57 +1,9%

Erdöl blieb mit den Verwerfungen an den weltweiten Finanzmärkten lange Zeit an die Risikoneigung gekoppelt, weil es als risikoreiche Anlage eingestuft wird. WTI verbilligte sich um weitere 1,2 Prozent auf 63,39 Dollar je Fass, Brent um weitere 1,1 Prozent auf 66,86 Dollar. Fundamentale Gründe gab es aber auch für den Preisverfall auf ein Dreiwochentief: Die US-Regierung erhöhte ihren Produktionsausblick für 2018 und 2019. Im asiatisch dominierten handel am Mittwoch steigen die Preise wieder. Unterstützung kommt von den neuesten Lagerdaten des American Petroleum Institute (API). Demnach sind die Vorräte an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche um 1,1 Millionen Barrel zurückgegangen. Auch die Benzinvorräte schrumpften demnach.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.330,47 1.324,60 +0,4% +5,87 +2,1% Silber (Spot) 16,76 16,64 +0,7% +0,12 -1,0% Platin (Spot) 990,00 990,10 -0,0% -0,10 +6,5% Kupfer-Future 3,20 3,19 +0,3% +0,01 -3,1%

Die nachlassende Flucht in vermeintlich sichere Häfen und eer etwas anziehende Dollar ließen den Goldpreis zurückkommen, die Feinunze verbilligte sich im späten US-Geschäft um 1,3 Prozent auf 1.328 Dollar.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

ALPHABET

Die Google Mutter nimmt 2 Milliarden US-Dollar in die Hand, um die bekannte Markthalle Chelsea Market im New Yorker Stadtteil Manhattan zu erwerben.

Apple

stößt mit seinen Plänen zum Kauf der Musikerkennungs-App Shazam Entertainment auf Widerstand in Europa. Die Übernahme werde möglicherweise den Wettbewerb behindern, teilte die EU-Kommission mit. Sie werde den Fall deshalb von der österreichischen Wettbewerbsaufsicht übernehmen.

QIAGEN

hat in Europa einen neuartigen Test zur Bestimmung der optimalen Behandlung von Hochrisiko-Brustkrebspatientinnen auf den Markt gebracht.

RIO TINTO

