Für manche mag es so aussehen, als ob Alphabet (WKN:A14Y6H) beim Cloud-Computing noch Nachholbedarf hat. Als abgeschlagener Drittplatzierter hinter dem dominanten Amazon (wKN:906866) und der Nr. 2 Microsoft (WKN:870747) hat Google im Jahr 2016 schätzungsweise nur 900 Millionen US-Dollar an Cloud-Einnahmen erzielt, weit hinter den 12,2 Milliarden US-Dollar, von Amazon und den 2,4 Milliarden US-Dollar, die Microsoft in diesem Jahr damit verdient hat.



Vor kurzem jedoch hat Google einen Vorstoß gewagt und seine künstliche Intelligenz und das Hochgeschwindigkeitsnetz im Wettbewerb mit den anderen beiden angepriesen. Das Unternehmen gewann kürzlich einen Vertrag mit PayPal, das sich für die Cloud von Google ...

