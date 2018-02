Um einen erneuten "Shutdown" zu verhindern, muss ein weiterer Übergangshaushalt abgesegnet werden. Das US-Repräsentantenhaus hat zugestimmt, nun wird im Kongress verhandelt.

Das US-Repräsentantenhaus hat einem vorläufigen Haushaltsentwurf zugestimmt, der die Regierung vor einem erneuten Stillstand schützen soll. Nach dem Votum von 245 zu 182 Stimmen am Dienstagabend ging die Maßnahme an die zweite Kongresskammer, den Senat, weiter. Es wurde erwartet, dass dieser Änderungen daran vornehmen und es zu einer zweiten Abstimmung im Abgeordnetenhaus kommen wird. Unterdessen zog US-Präsident Donald Trump einen erneuten sogenannten Shutdown in Betracht.

Der geplante Übergangshaushalt bis zum 23. ...

