NEW YORK (IT-Times) - Bereits im Vorjahr wurde bekannt, dass das New York Police Department von Windows Phone zu Apples iPhones wechseln wird. Ende Januar hat offenbar der Rollout der neuen Apple-Telefone an die New Yorker Polizisten begonnen. Dabei sollen zunächst rund 600 Telefone pro Tag an die Polizisten...

Den vollständigen Artikel lesen ...