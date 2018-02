Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Dezember in etwa wie erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für November gemeldete Anstieg von 3,4 Prozent wurde auf 3,1 Prozent revidiert. Das Vorjahresniveau überstieg die Produktion im Dezember arbeitstäglich bereinigt um 6,5 (November: 5,5) Prozent.

Die Industrieproduktion verringerte sich im Dezember um 0,7 (plus 4,4) Prozent, wobei die Erzeugung von Vorleistungsgütern um 1,5 (3,0) Prozent zunahm. Dagegen ging die Produktion von Investitionsgütern um 2,6 (plus 6,1) Prozent zurück und die von Konsumgütern um 0,5 (plus 3,1) Prozent.

Die Bauproduktion nahm um 1,7 (plus 0,9) Prozent ab, die Energieerzeugung stieg um 1,4 (minus 5,3) Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 07, 2018 02:07 ET (07:07 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.