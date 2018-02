FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Anleihen sind am Mittwoch nach den Marktturbulenzen vom Vortag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,09 Prozent auf 158,65 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,70 Prozent.

Am Vortag hatten noch starke Kursverluste an den internationalen Aktienbörsen die Investoren zeitweise in sichere Anlagehäfen gedrängt. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern habe sich die Lage an den Finanzmärkten vorerst wieder beruhigt und Bundesanleihen können nur noch vergleichsweise leicht zulegen.

Insgesamt erwarten Marktbeobachter einen Handelstag ohne größere Impulse, denn es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Ein etwas schwächer als erwartet ausgefallener Rückgang der Produktion in deutschen Unternehmen im Dezember konnte die Kurse am deutschen Rentenmarkt nicht nennenswert bewegen./jkr/jha/

