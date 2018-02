Liebe Leser,

Nordex hat am Dienstag bei weitem nicht so starke Rücksetzer hinnehmen müssen wie viele andere Aktien am deutschen Markt. Dies belegt die innere Stärke des Titels, so die Meinung von Chartanalysten. Dabei hat die Aktie in einem übergeordneten Aufwärtstrend zuletzt wieder wichtige Schritte nach unten vollzogen. Die Untergrenze von 10 Euro wurde von oben nach unten durchkreuzt. Zudem ist das Zwischenhoch bei etwa 11 Euro nun deutlicher entfernt: um mehr als 15 %. Dennoch sollten ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...