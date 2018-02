BERLIN (dpa-AFX) - Und wieder sind es Marathonverhandlungen. Von Dienstagmorgen bis Mittwochmorgen sitzen Union und SPD schon in der CDU-Zentrale zusammen, um einen Durchbruch für einen neuen Koalitionsvertrag zu erzielen. Ein (vorerst unvollendetes) Protokoll:

Dienstag, 8.44 Uhr: Als eine der ersten kommt SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles am Konrad-Adenauer-Haus an: "Die Sonne strahlt", sagt sie zu den zahlreichen wartenden Reportern.

8.48 Uhr: SPD-Vize Ralf Stegner schlendert in die CDU-Zentrale: "Warten ist die Haupttugend heute." Da sollte er recht behalten.

8.57 Uhr: SPD-Chef Martin Schulz tritt vor die Kameras. Es gehe darum, eine stabile Regierung zu bilden, sagt er. "Ich habe guten Grund anzunehmen, dass wir heute zu Ende kommen werden, ich hoffe in einem positiven Geist, mit einem guten Ergebnis für unser Land."

9.31 Uhr: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist immer für einen launigen Spruch bekannt: "Als alter Basketballer würde ich jetzt mal sagen: It's Crunchtime, also die entscheidende Phase." In der Crunchtime kann es aber auch noch mal richtig eng werden.

10.00 Uhr: Es ist nicht allzu oft vorgekommen, dass sich die Kanzlerin im Lauf der Verhandlungen öffentlich äußert. An diesem entscheidenden Tag tut sie es. "Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen", sagt Angela Merkel.

10.03 Uhr: Kurz danach hat CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine markige Tagesparole parat: "Alle sind jetzt gefordert, sich aus ihren Schützengräben rauszubewegen. Eingraben geht jetzt nicht mehr."

10.11. Uhr: Volker Bouffier lässt die Reporter aufhorchen. Auf die Frage, ob ein Scheitern ausgeschlossen sei, sagt der hessische Ministerpräsident und CDU-Vize: "Ich schließe überhaupt nichts aus."

10.30 Uhr: Manuela Schwesig (SPD), die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, gibt der Union für die Knackpunkte Gesundheit und Arbeitsmarkt vor: "In beiden Bereichen muss noch etwas kommen."

12.00 Uhr: Bewegung im "Café Konrad" am Eingang der CDU-Zentrale, in dem die Journalisten warten: Es gibt Mittagessen - Würstchen mit Kartoffelsalat.

15.52 Uhr: Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) scherzt, sie "lungere" auch erst mal herum in der CDU-Zentrale und warte.

16.05 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) berichtet von einer weiteren schwarz-roten Teileinigung: Die Budgets von Verteidigung und Entwicklungshilfe sollen künftig in gleichem Maße steigen.

19.25 Uhr: Hendricks will zwischendurch mal raus, muss aber erst auf ihren Wagen warten. Da steht vor dem Ausgang der CDU-Zentrale CSU-Kollege Müller neben ihr - kurze schwarz-rote Umarmung.

21.17 Uhr: Ein kleiner Unions-Trupp verlässt den Verhandlungsort - darunter CDU-Vize Julia Klöckner und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther. Einer scherzt beim Vorbeigehen an den Kameras, die Koalition sei nicht am Ende - sie schlafe nur.

21.19 Uhr: Ein Schwung Genossen entert das Adenauer-Haus - darunter Fraktionsvize Eva Högl, dann auch Stegner und Justizminister Heiko Maas. Nach einer halben Stunde gehen die ersten schon wieder. Bildungspolitiker Hubertus Heil sagt: "Es geht weiter."

22.27 Uhr: SPD-Familienministerin Katarina Barley geht hinaus, im Arm einen dicken Stapel Entwurfspapiere.

Mittwoch, 0.41 Uhr: Innenminister Thomas de Maizière (CDU) kommt zurück. Immer mal wieder entschwinden einzelne Unionspolitiker in die kalte Nacht, mit der vagen Ansage: Auf Abruf bereit halten, bitte.

2.17 Uhr: Mehrere SPD-Spitzenvertreter schauen wieder rein - Stegner, der Hesse Thorsten Schäfer-Gümbel, NRW-Landeschef Michael Groschek. Diesmal beraten sie länger - viel länger.

2.46 Uhr: CSU-Minister Müller geht hinaus, gemeinsam mit der bayerischen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Immer noch kein Durchbruch.

5.24 Uhr: Auf der Straße fährt ein Laster vom Großhandel vor, auf einem Transportwagen rollen frische Vitamine in die CDU-Zentrale.

7.33 Uhr: Es wird langsam hell, CSU-Minister Müller kommt wieder und meint: "Die Sonne geht auf". Und: "Neuer Tag, neues Leben."/sam/jac/hoe//DP/zb

