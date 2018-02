Tagesgewinner war am Dienstag AMS (Start im global market in Kürze) mit 13,15% auf 98,60 (359% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 14,78%) vor Valeant mit 5,67% auf 18,26 (100% Vol.; 1W -2,09%) und Netflix mit 4,51% auf 265,72 (127% Vol.; 1W -4,69%). Die Tagesverlierer: Evotec mit -5,79% auf 13,59 (156% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -11,61%), Münchener Rück mit -5,33% auf 180,35 (298% Vol.; 1W -5,50%), EVN mit -5,25% auf 15,16 (155% Vol.; 1W -7,90%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (53186,6 Mio.), Glencore (45140,46) und Amazon (30114,11). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Valneva (367%), AMS (359%) und BB Biotech (347%). Die beste Aktie in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...