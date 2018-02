DAX - Noch kein Ende der Verkaufswelle in Sicht (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts / Abwärts Rückblick: Nachdem bereits Ende der vergangenen Woche eine deutliche Abwärtsbewegung eingesetzt war, tendierte der DAX am Montag zunächst zwischen 12.618 und 12.720 Punkten seitwärts, ehe am Nachmittag eine massive Abwärtsbewegung einsetzte. Den Startschuss lieferte dabei der Bruch der 12.618 Punkte-Marke. Die Auswirkungen dieses kleineren Verkaufssignals nahmen im weiteren nachbörslichen Handel crashartige Züge an und der Index fiel bis zur Schlussglocke an der Wall Street auf rund 12.150 Punkte zurück. Im gestrigen Handel konnten die Bullen eine Gegenbewegung starten, die den Index wieder über die Unterstützung...

