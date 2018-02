Der Umsatz stieg im ersten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) um 3,8 % auf rund 15,4 Mrd. $. Unter dem Strich verdiente Walt Diesney mit 4,42 Mrd. $ etwa 78 % mehr als ein Jahr zuvor. Disney gehört dabei auch zu den Gewinnern der US-Steuerreform, die dem Konzern 1,6 Mrd. $ einbrachte.



Während das Tourismus-Geschäft des Mickey-Mouse-Unternehmens boomt, schwächelte die Kabelsparte mit Sendern wie ESPN. Die Freizeitparks konnten ihren Umsatz um gut 13 % und damit überraschend stark steigern. Die Kabelsparte blieb mit einem Plus von 1,5 % dagegen hinter den Markterwartungen zurück. Immer mehr Zuschauer wechseln vom klassischen Kabelfernsehen zu Streaming-Angeboten wie Netflix und Amazon Prime. Disney kündigte nun an, eine neue Reihe von Star-Wars-Filmen von den Machern des Kassenschlagers Game of Thrones produzieren zu lassen. Da lacht das Herz...



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info