Noch nie hat die Bildung einer Bundesregierung in Deutschland so lange gedauert. Und wohl noch nie waren politische Weichenstellungen und Zukunftsentscheidungen in Bayern so abhängig davon - und von der SPD.

So paradox es auch klingen mag: Wegen der zähen Verhandlungen für die große Koalition im Bund liegen viele wichtige politische Zukunftsfragen in Bayern auch in den Händen der SPD. Denn nach einem Durchbruch bei den Verhandlungen hängt vom grünen Licht der SPD-Parteibasis für die GroKo-Neuauflage vieles ab - nicht nur für die Genossen im Freistaat selbst, sondern auch für die CSU und deren Chef Horst Seehofer. Und auch für die für den 14. Oktober geplante Landtagswahl ist das Votum wegweisend.

Horst Seehofer: Die politische Zukunft des 68-Jährigen dürfte sich, wenn es zur Regierungsbildung kommt, vorwiegend in Berlin abspielen. Sollte der CSU-Chef einen für sich passenden Ministerposten im Bund (Wirtschaft, Finanzen oder Arbeit und Soziales) ergattern können, gilt seine Rückkehr auf die bundespolitische Bühne fast als sicher.

Dagegen ist davon auszugehen, dass Seehofer ohne einen Platz am Kabinettstisch über kurz oder lang auch seinen Posten als Parteichef abgeben dürfte. Ob das auch für den Fall gilt, wenn die Genossen am Ende gegen eine neue große Koalition stimmen, bleibt abzuwarten.

Fest steht daher für Seehofer bislang nur, dass er bis spätestens Ende März sein Amt als bayerischer Ministerpräsident an seinen designierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...