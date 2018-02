Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten haben im Januar zu einem deutlichen Anstieg der Handelsaktivitäten bei strukturierten Wertpapieren an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt geführt. Die Börsenumsätze mit Zertifikaten und Hebelprodukten lagen bei 3,9 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Zuwachs von 23,5 Prozent gegenüber dem Vormonat. Dies teilte der Branchenverband DDV mit.

Den vollständigen Artikel lesen ...