Paris - Im Anschluss an eine Korrektur, die von der Käuferseite an der Unterstützung bei 1.236 USD im Dezember gestoppt wurde, stieg der Goldpreis in den letzten Wochen bis an das vorherige Zwischenhoch bei 1.357 USD, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht.

