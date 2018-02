FMW-Redaktion

Das wird heute ein eher wilder Ritt werden, soviel zeichnet sich schon ab! Das begann schon in Asien: erst sark steigende Märkte mit einem Nikkei von gut +3%, der dann jedoch seine Gewinne fast vollständig wieder abgab. Der Hang Seng in Hongkong drehte ebenfalls ins Minus, all das mit einer Handelsspanne von 1200 Punkten. Da ist also nach wie vor action in den Märkten, euphorische Anstiege werden wieder abverkauft. Das war an der Wall Street anders, die nach einem schwachen Start dann stark nach oben schoß - aber der Dow Jones (auf CFD-Basis) handelt nun auch schon wieder 300 Punkte unter dem gestern kurz vor Handelsschluß erreichten Hoch:

(Chart durch anklicken vergrößern)

Und der Dax: stieg gestern auf X-Dax-Basis ...

