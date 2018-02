Nach dem Flash-Crash des Dow Jones am Montag, ging es gestern auch für den DAX deutlich abwärts. Seine anfänglichen Verluste von 3,5 Prozent konnte er aber reduzieren und so ging er schließlich mit einem Minus von 2,3 Prozent aus dem Handel. Schlussstand: 12.392 Punkte. Marktidee: Deutsche BankBei der Deutschen Bank läuft es derzeit alles andere als gut. Es gibt jede Menge Baustellen, die jüngsten Zahlen waren unter den Erwartungen. Für die Aktie ging es zuletzt deutlich nach unten. Dadurch rückt jetzt eine bedeutende Supportzone in den Fokus.