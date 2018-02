Im Rahmen ihrer Berichterstattung zu den Ergebnissen der Vertragserneuerungsrunde in der Schaden-Rückversicherung zum 1.1.2018 gibt die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215)

auch eine Aktualisierung ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2017 bekannt.

Die Erneuerungsrunde ist insgesamt erfolgreich für die Hannover Rück verlaufen. Bei verbesserten Rahmenbedingungen konnte das Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung, ohne das fakultative, das ILS-Geschäft und das Geschäft der strukturierten Rückversicherung, um 12,7 % gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2017 geht die Hannover Rück auf Basis des aktuellen Stands der Jahresabschlussarbeiten nunmehr von einem Konzernergebnis von rund 950 Mio. EUR aus. "Obwohl dieses Ergebnis hinter dem Vorjahresergebnis zurückbleibt, kann es dennoch als zufriedenstellend bewertet werden, wenn man bedenkt, dass das Jahr 2017 durch Naturkatastrophenereignisse geprägt war, die zu versicherten Schäden von deutlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar geführt haben", erklärte Ulrich Wallin, Vorstandsvorsitzender der Hannover Rück. Den Jahresabschluss veröffentlicht die Gesellschaft am 13. März 2018.

Bestimmend für die Vertragserneuerungsrunde zum 1.1.2018 waren die ganz erheblichen Naturkatastrophenschäden des Jahres 2017, die die Ergebnisse der Rückversicherer stark belastet haben. Nach mehreren Jahren, in denen die Rückversicherungspreise zurückgegangen sind, hat das dazu geführt, dass die Rückversicherer bestrebt waren, das Preisniveau insgesamt wieder anzuheben. Dies ist insgesamt auch erfolgreich gewesen. So wurde bei schadenfreien Rückversicherungsprogrammen auch aus wenig schadenbelasteten Regionen in aller Regel zumindest eine Prämie auf Vorjahresniveau erreicht. Darüber hinaus wurden bei einer großen Anzahl von schadenfreien Rückversicherungen moderate Prämienerhöhungen erzielt. Bei schadenbetroffenen Programmen gingen die Ratenerhöhungen teilweise sogar in den zweistelligen Bereich. Andererseits haben die Rückversicherer und auch die ILS-Märkte in keinem Bereich angebotene Kapazität reduziert, sondern - im Gegenteil - häufig sogar noch mehr Kapazität angeboten. Der Angebotsüberhang im Vergleich zur Nachfrage hat dazu geführt, dass die Ratenanstiege insgesamt eher moderat geblieben sind, sodass nach wie vor nicht überall risikoadäquate Preise durchgesetzt werden konnten. Dennoch hat sich die Ratenqualität im Rückversicherungsmarkt zum 1.1.2018 verbessert. Dies hat dazu geführt, dass sich für die Hannover Rück als einen der führenden Rückversicherer deutlich bessere Geschäftsmöglichkeiten ergaben, als dies im Vorjahr der Fall gewesen ist.

"Die Ergebnisse der Vertragserneuerung schaffen eine solide Grundlage für die Ziele, die wir uns für 2018 gesetzt haben", betonte Wallin. "Wir konnten bei den Verhandlungen notwendige Preiserhöhungen durchsetzen, strategische Kooperationen ausbauen und unsere Anteile erhöhen, sodass wir in vielen Sparten wieder gewachsen sind." Besonders deutlich waren die Zuwächse in Asien wie auch in Großbritannien. Darüber hinaus boten sich in Nordamerika, in der Karibik, in Osteuropa sowie in den Bereichen Financial Solutions und Cyber attraktive Möglichkeiten das Portefeuille auszubauen. Trotz der ...

