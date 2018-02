Liebe Leser,

in Sachen digitaler Infrastruktur gehört Deutschland sicherlich nicht zu den modernsten Ländern dieser Welt. Für die Deutsche Telekom ist es deshalb höchste Eisenbahn, den klaffenden Abstand nachhaltig zu verringern.

Netzumbau schreitet voran

Wie der Dax-Konzern am Dienstag mitteilte, konnte man beim Netzumbau nun weitere Erfolge erzielen. So können laut Telekom-Angaben ab jetzt weitere knapp 200.000 Haushalte in etwa 50 deutschen Städten von einer erhöhten Digitalgeschwindigkeit ... (Marco Schnepf)

