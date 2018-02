FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem die Anleihemärkte lange Zeit die Aktienmärkte aus den Augen verloren hatten, waren sie die vergangenen Tage als sichere Häfen gesucht. Aktuell scheint die Volatilität aus den Aktien zu weichen, in der Folge dürften die Anleihen zu ihrem Eigenleben zurückfinden. Und dies bedeutete zuletzt Kursverluste bei steigenden Zinsen.

Trotz der Zwischenerholung im Bund-Future befindet er sich seit Mitte Dezember in einem intakten Abwärtstrend. Die obere Begrenzung verläuft bei rund 160 Prozent und bietet damit ausreichend Luft nach oben.

Impulse sind zur Wochenmitte dünn gesät. Am Nachmittag reden diverse US-Notenbanker. Nachdem die US-Fed bereits in den vergangenen Monaten vor zu viel Gelassenheit am Finanzmarkt gewarnt hat, sollten die FOMC-Vertreter nach Einschätzung der Bayern LB die jüngste Volatilität ansprechen, jedoch daraus keine bedeutenden Implikationen für ihre Geldpolitik ableiten.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 158,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,73 Prozent und das Tagestief bei 158,58 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.674 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 9 Ticks auf 130,7 Prozent.

