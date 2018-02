Zürich - Die Avaloq Gruppe, ein internationales Fintech-Unternehmen sowie führender Entwickler und Betreiber von Gesamtbanken- und Digital-Banking-Lösungen, ist von NelsonHall als Leader in dessen «Wealth and Asset Management NEAT» (NelsonHall Evaluation Assessment Tool) (1) gewürdigt worden.

NelsonHall, das weltweit führende Analystenhaus für IT- und Business-Services, hat im diesjährigen «Wealth and Asset Management NEAT» Avaloq als führenden Anbieter gewürdigt, der das Business seiner Kunden mit einer breiten Palette an innovativen Technologie- und Betriebsprozess-Services unterstützt.

Zudem wurde Avaloq als Leader in drei Unterkategorien im «Wealth and Asset Management NEAT» ausgezeichnet:

Neue Digital-Banking-Modelle: die Fähigkeit, Kunden dabei zu unterstützen, ihre operative Leistungserbringung für den Einsatz digitaler Geschäftsmodelle zu adaptieren Professional Services: die Fähigkeit, Beratungs-, Design-, Implementierungs- und Support-Dienstleistungen zu erbringen Software as a Service (SaaS): Bereitstellung von Cloud- und Business-Prozess-Services (BPS)

NelsonHall wählt Anbieter als Leader, die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern am besten in der Lage sind, ihren Kunden unmittelbaren Nutzen zu bieten und deren künftige Bedürfnisse zu antizipieren.

Jürg Hunziker, CEO der Avaloq Gruppe, sagt: «Wir freuen uns sehr, dass wir in der NelsonHall‚ Wealth and Asset Management NEAT' 2018 zum Leader ernannt wurden. ...

