Der Karnevalsfreitag ist ein ruhigerer Tag in der Karnevalszeit. Im Rheinland hat er keinen gesonderten Namen, in der alemannischen Fastnacht jedoch wird er als Rußiger Freitag bezeichnet. Der Name stammt von der Tradition, Leuten Ruß ins Gesicht zu schmieren.



In der kommenden Eurojackpot-Ziehung wartet auf die närrischen deutschen Lotteriefreunde jedoch Deutschlands Maximum-Jackpot von 90 Millionen Euro. Beim richtigen Tipp droht der Gewinner dieser Summe aber wohl eher blass zu werden!



Riesige Kamelle warten auch in der zweiten Gewinnklasse: Ein zusätzlicher Jackpot von weiteren 27 Millionen Euro! Diese historisch einmalige Millionen-Chance bietet allen Eurojackpot-Spielern am Karnevals-Wochenende sogar die Möglichkeit Millionär zu werden, wenn sie nicht alle Zahlen korrekt angekreuzt haben. Der Jackpot in der Gewinnklasse 2 wird nämlich schon mit einer einzigen korrekten Eurozahl geknackt. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Gewinnwahrscheinlichkeit. Liegt diese beim LOTTO 6aus49 bei 1:139 Millionen, steht sie am Freitag für diese Gewinnklasse bei 1:6 Millionen.



Wer also ab dem Schmalzigen Samstag den Rest der Karnevalssession so richtig fett feiern will, der sollte bis Freitagabend noch seinen Tipp in einer der Lotto-Annahmestellen oder unter www.eurojackpot.de abgeben. Der Annahmeschluss für die kommende Ziehung ist in den Bundesländern unterschiedlich und liegt zwischen 18:45 und 19:00 Uhr.



